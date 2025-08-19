Arabie Saoudite : Al-Nassr s’offre Al-Ittihad et file en finale

Ce mardi, la Supercoupe d’Arabie saoudite opposait Al-Nassr, troisième de la saison dernière au vainqueur du championnat Al-Ittihad. Un match intense où l’équipe de Jorge Jesus a trouvé la faille très rapidement via Sadio Mané (10e). Cependant, Steven Bergwijn a égalisé juste derrière (16e).

La situation s’est même compliquée pour Al-Nassr avec l’exclusion de Sadio Mané (25e) pour avoir essuyé ses crampons sur le gardien adverse. Malgré cette infériorité numérique, Joao Félix (61e) a redonné l’avantage à Al-Nassr qui s’est imposé 2-1. L’autre demi-finale met aux prises Al-Qadsiah et Al-Ahli demain.