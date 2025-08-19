Menu Rechercher
L’avocat d’Adrien Rabiot réagit au communiqué de l’OM

Adrien Rabiot, Theo Hernandez et Clément Lenglet avec les Bleus @Maxppp

La nouvelle fait la une de l’actualité marseillaise ce soir. L’Olympique de Marseille a indiqué à Adrien Rabiot qu’il ne comptait plus sur lui et qu’il avait été placé sur la liste des transferts. Écarté depuis son altercation avec Jonathan Rowe à l’issue du match perdu à Rennes (0-1), le milieu de terrain ne s’attendait pas à un tel traitement.

C’est ce qu’a confié son avocat, Romuald Palao. «Il était épanoui à Marseille. On est très surpris», a-t-il confié à RMC Sport. Toujours est-il que l’OM ne compte visiblement pas infléchir sa position et réclame désormais 15 M€ environ à tout club souhaitant recruter son milieu de terrain.

