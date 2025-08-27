L’ancien Parisien Alessandro Florenzi prend sa retraite

À 34 ans, Alessandro Florenzi a décidé de raccrocher les crampons. L’ancien international italien a officialisé sa décision ce mercredi par le biais d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. «Merci pour tout mon ami, le football. Tu m’as appris à aimer tous les fans, du premier au dernier sans exception. Chacun de vous m’a poussé à m’améliorer et chacun d’entre vous m’a aidé à me relever des chutes qui font partie de ce sport comme la vie - je vous suis vraiment reconnaissant», a indiqué le joueur dans une vidéo émouvante.

La suite après cette publicité

Formé à l’AS Roma, Florenzi avait ensuite connu des passages à Valence mais aussi au PSG, avec qui il avait remporté une Coupe de France (2021) et un Trophée des champions (2020). Fort d’un Euro glané avec l’Italie en 2021, le latéral droit avait ensuite rejoint l’AC Milan, avec qui il aura disputé 77 rencontres. Il sortait d’une saison blanche, minée par une rupture des ligaments croisés.