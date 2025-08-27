Juventus : ça s’accélère pour Dušan Vlahović à l’AC Milan

Selon nos informations, le dossier Dušan Vlahović connaît une avancée majeure. Une nouvelle réunion a eu lieu ce mercredi entre l’AC Milan et le clan de l’attaquant serbe, avec des échanges jugés très positifs par les deux parties. D’après nos indiscrétions, Vlahović, séduit par le projet milanais, est même disposé à revoir ses prétentions salariales à la baisse pour percevoir 8 millions d’euros par an, preuve de sa volonté de rejoindre les Rossoneri. Massimiliano Allegri, qui pousse en interne, a déjà appelé l’international serbe à plusieurs reprises ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos sources, la Juventus, de son côté, s’apprête à entamer des discussions avec l’entourage du joueur afin de faciliter son départ dans les meilleures conditions possibles. Les Bianconeri ne veulent pas perdre trop d’argent dans la transaction, tandis que l’ancien buteur de la Fiorentina veut percevoir une partie de son salaire restant en dédommagement. Pour rappel, les dirigeants turinois comme le clan Vlahović ne cessent de camper sur leurs positions respectives depuis juin. L’AC Milan, désormais confiant, se prépare à ouvrir des négociations directes avec la Vieille Dame. Le transfert pourrait connaître une accélération décisive dans les 48 prochaines heures.