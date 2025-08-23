L’AC Milan n’abandonne pas la piste Dušan Vlahović malgré Victor Boniface

Le dossier Dušan Vlahović pourrait bien être l’une des attractions de la fin du mercato en Italie. Selon nos informations, la direction turinoise, en froid avec l’entourage de l’international serbe depuis plusieurs mois, compte organiser une nouvelle réunion durant le weekend, au plus tard lundi, pour convenir des différents scénarios possibles à l’approche de la fin du mercato. Pour rappel, la majorité des fenêtres estivales de transferts fermeront le lundi 1er septembre dans les alentours de 20 heures. De ce que nous avons appris, le buteur serbe s’entraîne normalement au Juventus Training Center, centre d’entraînement basé à la Continassa. A l’image de la pré-saison au cours de laquelle il a marqué 2 buts en trois apparitions, Vlahović ne fait pas de vagues dans le groupe d’Igor Tudor.

L’ancien joueur de la Fiorentina a même pris le temps de faire des autographes et des photos avec les tifosi présents mercredi sous une pluie battante à Turin. A huit jours de la fin du mercato, Dušan Vlahović n’a toujours pas trouvé de point de chute et l’AC Milan, qui est l’équipe la plus active sur le dossier depuis 3 mois, s’apprête à faire passer la visite médicale à Victor Boniface. Et malgré l’arrivée de l’attaquant nigérian en Lombardie, la piste Dušan Vlahović n’est pas complètement morte du côté de San Siro. En effet, d’après nos indiscrétions, les discussions restent constantes entre l’AC Milan, la Juventus et l’entourage de Vlahović. Son agent Darko Ristić était d’ailleurs à Milan en milieu de semaine. Le temps presse aussi pour la Juventus qui a besoin de fonds pour avancer sur Randal Kolo Muani.

Plusieurs nœuds à dénouer mais…

Selon nos informations, toutes les parties sont déterminées à conserver les négociations ouvertes jusqu’à la dernière minute du mercato. Massimiliano Allegri rêve toujours de retravailler avec Dušan Vlahović après plusieurs saisons passées ensemble à la Juventus. Aujourd’hui, la question du salaire de l’international serbe, qui gagne 12 millions par an, bloque toujours les discussions, au même titre que les exigences des Bianconeri pour céder son attaquant de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, qui demande 25 millions d’euros. Avec un plafond fixé à environ 5 millions d’euros nets par saison pour les joueurs, l’AC Milan se retrouve face à un gouffre difficile à combler, puisque l’attaquant serbe perçoit plus du double à la Juventus. Cette politique salariale, pensée pour maintenir l’équilibre économique du club, constitue donc le principal frein à toute avancée concrète dans les négociations. Néanmoins, la direction milanaise n’exclut pas d’assouplir sa grille salariale dans les prochaines semaines. Une révision à la hausse de ce plafond donnerait aux Rossoneri davantage de marge de manœuvre pour s’aligner, au moins partiellement, sur les exigences de Vlahovic.

En parallèle, les Rossoneri pourraient bien sacrifier un joueur pour accélérer le dossier Vlahović. En effet, selon nos informations, l’AC Milan teste actuellement le marché pour Santiago Gimenez, arrivé à Milan pour 35 millions d’euros il y a seulement six mois. Avec un salaire de 3 millions par an jusqu’en 2029, l’AC Milan aimerait se débarrasser de l’attaquant mexicain qui ne possède pas un profil que Massimiliano Allegri souhaite pour son système. En libérant de la masse salariale, en récupérant des fonds sur une possible vente, tout en réajustant la politique salariale et jouant la montre, les dirigeants milanais pourraient bien s’offrir Dušan Vlahović sur le gong du mercato estival. Attention néanmoins à la concurrence de dernière minute puisque selon nos informations, le Napoli a pris des renseignements après la blessure de Romelu Lukaku, alors que deux clubs de Premier League restent à l’affût, tout comme le Fenerbahçe de José Mourinho qui profiterait de la fermeture tardive du marché turc prévu le 12 septembre pour tenter un prêt comme Galatasaray l’avait fait avec Victor Osimhen. En cas d’échec, l’AC Milan a déjà coché le nom de plusieurs plans de secours dont le jeune Conrad Harder, comme évoqué par nos confrères de la presse portugaise et italienne.