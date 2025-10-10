Menu Rechercher
Commenter 10
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso a été cash avec Endrick

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick au Real Madrid @Maxppp

À 19 ans, Endrick est le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu. Revenu de blessure, le Brésilien fait à nouveau parler de lui. L’international auriverde dispose de touches pour jouer ailleurs, mais il continue de s’accrocher à la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Mais si personne ne peut remettre en question la volonté d’Endrick de réussir à Madrid, The Athletic révèle que l’entourage du joueur a déclaré au média que Xabi Alonso avait clairement dit à son attaquant qu’il lui sera très difficile d’avoir du temps de jeu cette saison. De quoi le pousser enfin à se chercher un autre club cet hiver ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier