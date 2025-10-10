Real Madrid : Xabi Alonso a été cash avec Endrick

À 19 ans, Endrick est le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu. Revenu de blessure, le Brésilien fait à nouveau parler de lui. L’international auriverde dispose de touches pour jouer ailleurs, mais il continue de s’accrocher à la Casa Blanca.

Mais si personne ne peut remettre en question la volonté d’Endrick de réussir à Madrid, The Athletic révèle que l’entourage du joueur a déclaré au média que Xabi Alonso avait clairement dit à son attaquant qu’il lui sera très difficile d’avoir du temps de jeu cette saison. De quoi le pousser enfin à se chercher un autre club cet hiver ?