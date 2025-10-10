Liga
Real Madrid : Xabi Alonso a été cash avec Endrick
1 min.
@Maxppp
À 19 ans, Endrick est le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu. Revenu de blessure, le Brésilien fait à nouveau parler de lui. L’international auriverde dispose de touches pour jouer ailleurs, mais il continue de s’accrocher à la Casa Blanca.
La suite après cette publicité
Mais si personne ne peut remettre en question la volonté d’Endrick de réussir à Madrid, The Athletic révèle que l’entourage du joueur a déclaré au média que Xabi Alonso avait clairement dit à son attaquant qu’il lui sera très difficile d’avoir du temps de jeu cette saison. De quoi le pousser enfin à se chercher un autre club cet hiver ?
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer