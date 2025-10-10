France - Azerbaïdjan : les compos sont là !

Les Bleus poursuivent la mission Mondial 2026 ce soir au Parc des Princes ! L’équipe de France, première de son groupe avec 2 victoires, affronte l’Azerbaïdjan à 20h45. Un adversaire plus affronté depuis le carton de 1995, quand la France s’était imposée 10-0 en qualifs de l’Euro 96.

Pour cette affiche, Deschamps devrait aligner un 4-4-2, devant sa charnière Saliba-Upamecano. Malo Gusto et Théo Hernandez animeront les couloirs. Le milieu de terrain, composé de Coman, K. Thuram, Olise et Rabiot sera derrière le duo Ekitike-Mbappé.

Les compositions

France : Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Olise, K. Thuram, Rabiot, Coman - Ekitike, Mbappé (cap.)

Azerbaïdjan : Mahammadaliyev - Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev - Bayramov, Khaybulaev, Mahmudov (cap.), Ahmadzada - Emreli