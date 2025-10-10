Adrien Silva prend sa retraite

Adrien Silva raccroche les crampons. A 36 ans, le milieu de terrain passé par Monaco (2018-2019, 15 matches) qui a remporté l’Euro 2016 avec le Portugal et quatre Coupes du Portugal avec le Sporting CP et l’Academica Coimbra l’a annoncé via un communiqué.

« Il arrive un moment où l’on sent qu’il est temps d’aller de l’avant, le cœur apaisé et la fierté de celui qui a tout donné au jeu qu’il aime. Aujourd’hui, je regarde le chemin parcouru et je comprends qu’il est temps de fermer un cycle qui m’a tout donné : le football. Plus de 450 matchs, des milliers d’entraînements, de voyages, de victoires et de défaites ont façonné l’homme et le joueur que je suis. Mais surtout, ce furent des années de passion et de dévouement total à un rêve né il y a longtemps, quand je n’étais encore qu’un enfant avec un ballon dans les pieds. Depuis la France, où tout a commencé, le football a fait partie de ma vie très tôt. La passion pour ce sport est née avec moi et m’a accompagné à chaque étape, me guidant vers le rêve de devenir joueur professionnel. Le Sporting a été ma maison, l’endroit où je me suis formé comme joueur et comme homme. C’est là que j’ai appris la valeur du travail, de l’exigence et de l’honneur de représenter un symbole plus grand que nous. J’ai eu le privilège d’être capitaine du club où j’ai grandi, un sentiment impossible à décrire avec des mots. Plus de 200 matchs, deux Coupes du Portugal, trois Supercoupes, et surtout un lien éternel avec une institution qui a forgé mon caractère et ma vision du football. De nombreux moments resteront gravés dans ma mémoire, et chaque applaudissement des supporters sera rappelé avec gratitude. Représenter l’équipe nationale fut l’accomplissement de ce rêve d’enfant. J’ai toujours cru que porter le maillot du Portugal signifiait plus que jouer : c’était porter la fierté et l’espoir d’un pays entier. Être champion d’Europe en 2016, avec le numéro 23, fut le sommet de ma carrière, un moment qui me fait toujours sourire lorsque je m’en souviens. Participer à une Coupe du Monde, écouter l’hymne avant chaque match et ressentir la force d’une nation unie furent des expériences qui m’ont appris la valeur du sacrifice, de l’union et de ce que le football peut représenter pour tout un peuple. Ma carrière m’a conduit dans plusieurs endroits du monde : en Angleterre, en France, en Italie et aux Émirats arabes unis. Dans chaque pays, j’ai trouvé de nouveaux défis, des cultures différentes et des façons uniques de vivre le football. J’ai appris de chaque expérience, grandi à chaque changement, et je me sens véritablement privilégié d’avoir partagé le vestiaire et affronté certains des meilleurs joueurs du monde. Le football m’a tout donné, et je lui en serai toujours reconnaissant. Rien de tout cela n’aurait été possible sans ma famille. Ils ont été mon port d’attache à chaque instant. Mes parents, qui ont cru en moi dès mes premiers dribbles ; ma femme, qui a été à mes côtés à chaque changement de ville, de pays, dans les bons comme dans les mauvais moments ; et mes enfants, qui ont grandi en voyant leur père vivre son rêve d’enfant devenu réalité. Ils m’ont donné équilibre, force et sens quand tout autour était incertain. Ce parcours est le mien, mais il est aussi le leur. Aux supporters, coéquipiers, entraîneurs et membres du staff rencontrés au fil des années, j’adresse mes remerciements les plus sincères. Chacun a fait partie de cette histoire, et je garde un profond respect pour tous. Le football est fait de personnes, et c’est en elles que résident les plus grandes victoires. J’ai toujours cherché à vivre ce sport avec résilience, leadership et engagement. Je n’ai jamais choisi le chemin le plus facile, mais j’ai toujours essayé de faire ce qui était juste. Si je laisse l’exemple que, par le travail, le courage et l’humilité, on peut aller loin, alors je considère avoir accompli ma mission. Être footballeur a été jusqu’à aujourd’hui ma vie, ma passion et ma maison. Maintenant, je ferme ce chapitre avec un cœur plein, serein et reconnaissant, en sachant que j’ai tout donné. Merci, football. Merci pour tout. »