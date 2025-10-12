Qualifs CdM 2026 : le Ghana devient le 21e qualifié, l’Égypte termine en beauté, le Burkina Faso file vers les barrages

Ce dimanche se déroulait la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde dans la zone Afrique. Ainsi, on allait savoir qui allait directement se qualifier dans le groupe I. Premier de sa poule, le Ghana voulait assurer sa première place. Pour cela, les Black Stars n’avaient besoin que d’un point. Une défaite aurait même pu suffire puisque les Ghanéens avaient trois points d’avance et huit buts de différence sur leur dauphin Madagascar. Les coéquipiers de Jordan Ayew recevaient donc les Comores qui voulaient terminer sur une belle note après une défaite 2-1 contre les Malgaches.

Les Black Stars ont vite pris possession du ballon, mais leur production de jeu était trop médiocre et c’est tout naturellement que le score était vierge après 45 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, Thomas Partey remisait devant le but pour Mohammed Kudus qui délivrait tout un peuple (1-0, 47e). Tenant son avantage jusqu’au bout, le Ghana s’impose donc 1-0 face aux Comores. Après le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et l’Algérie, le Ghana devient la 5e nation africaine à se qualifier et la 21e nation mondiale à obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2026.

Le Madagascar massacré par le Mali, le Burkina Faso vers les barrages

Dans le même temps, Madagascar se déplaçait au Mali pour essayer de décrocher une place de barragiste. Pour cela, les Barea devaient l’emporter contre des Maliens déjà éliminés. Pour autant, cela débutait mal puisque Lassine Sinayoko délivrait rapidement les Aigles (1-0, 10e). Pire, Dorgeles Nene enfonçait le clou juste avant la pause pour le Mali (2-0, 39e). Madagascar était en perdition et Lassine Sinayoko s’offrait un doublé (3-0, 64e). En fin de match, Johan N’Zi allait réduire l’écart sans incidence (3-1, 90e) mais le Mali allait encore marquer via Gaoussou Diarra (4-1, 90e +5). Avec cette large victoire 4-1, le Mali termine sur une bonne note quand Madagascar termine en dehors des quatre meilleurs deuxièmes et se retrouve éliminé.

Dans le groupe A, trois rencontres se déroulaient ce soir. Déjà qualifiée, l’Égypte a terminé en beauté face à la Guinée-Bissau en s’imposant 1-0 grâce à un but de Mohamed Hamdi (10e). La Sierra Leone a dominé Djibouti dans un match sans grand enjeu (2-1). Enfin, le Burkina Faso était en course pour une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes de la zone Afrique. Pour y croire, il fallait s’imposer face à l’Éthiopie. Les Étalons ont dû attendre longtemps avant que Pierre Kaboré délivre tout un peuple d’un doublé (65e et 83e). Ayten Binia allait toutefois réduire l’écart (84e) mais Pierre Kaboré allait inscrire un troisième but (90e +6). Avec sa victoire 3-1, le Burkina Faso termine barragiste.

