Amical : le Brésil surclasse la Corée du Sud

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rodrygo Goes a inscrit un doublé contre le Corée du Sud @Maxppp
Corée du Sud 0-5 Brésil

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde, l’heure était aux tests pour le Brésil, et l’examen a été passé avec succès. Opposée à la Corée du Sud en amical, la Seleçao a écrasé son adversaire 5-0 avec notamment deux doublés signés Estevao (13e, 47e) et Rodrygo (41e, 49e). Dans le 4-2-3-1 de Carlo Ancelotti, les deux buteurs accompagnaient Vinicius sur le côté gauche et Matheus Cunha en pointe. Toujours en l’absence de Neymar, blessé, la formule a fonctionné.

Global

41
Possession
59
85
Passes réussies
90

L’attaquant de Manchester United fut passeur décisif pour Vinicius Jr (77e), lui-même présent sur le second but de son partenaire du Real Madrid. Les Auriverdes n’ont laissé aucune chance aux Coréens, malgré les présences d’Heung-min Son et de Kan-In Lee dès le coup d’envoi. La supériorité adverse et les erreurs défensives ont été trop importantes pour réduire l’écart. Prochain rendez-vous du Brésil face au Japon le 14 octobre prochain.

Matchs Amicaux
Brésil
Corée du Sud

