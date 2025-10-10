Amical : le Brésil surclasse la Corée du Sud

Déjà qualifié pour la Coupe du Monde, l’heure était aux tests pour le Brésil, et l’examen a été passé avec succès. Opposée à la Corée du Sud en amical, la Seleçao a écrasé son adversaire 5-0 avec notamment deux doublés signés Estevao (13e, 47e) et Rodrygo (41e, 49e). Dans le 4-2-3-1 de Carlo Ancelotti, les deux buteurs accompagnaient Vinicius sur le côté gauche et Matheus Cunha en pointe. Toujours en l’absence de Neymar, blessé, la formule a fonctionné.

Global 41 Possession 59 85 Passes réussies 90

L’attaquant de Manchester United fut passeur décisif pour Vinicius Jr (77e), lui-même présent sur le second but de son partenaire du Real Madrid. Les Auriverdes n’ont laissé aucune chance aux Coréens, malgré les présences d’Heung-min Son et de Kan-In Lee dès le coup d’envoi. La supériorité adverse et les erreurs défensives ont été trop importantes pour réduire l’écart. Prochain rendez-vous du Brésil face au Japon le 14 octobre prochain.