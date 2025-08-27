Gift Orban prêté à l’Hellas Vérone par Hoffenheim

Six mois après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour rejoindre Hoffenheim, Gift Orban change à nouveau de club et va découvrir un nouveau championnat. L’attaquant nigérian débarque en Serie A pour renforcer les rangs de l’Hellas Vérone dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas été communiqué. Après avoir impressionné avec La Gantoise en Belgique (52 matchs, 32 buts, 2 passes décisives), Orban avait été recruté par l’OL pour 14 millions d’euros, sans jamais réussir à s’y imposer.

«L’Hellas Verona FC annonce avoir recruté l’attaquant Gift Orban en prêt avec option d’achat en provenance du TSG Hoffenheim. En 2024, Orban avait rejoint l’Olympique Lyonnais, avec lequel il a inscrit 5 buts toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Coupe de France). Durant la seconde moitié de la saison dernière, il évoluait à Hoffenheim, où il a marqué 4 buts en 13 apparitions. L’Hellas Verona adresse un chaleureux message de bienvenue à Gift Orban et lui souhaite plein de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel, sous le maillot gialloblù», peut-on notamment lire dans le communiqué de la formation italienne.