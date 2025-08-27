Conrad Harder s’éloigne de l’AC Milan

Dans le viseur du Stade Rennais, Conrad Harder (20 ans) se dirigeait plutôt vers l’AC Milan au cours des dernières heures. Des accords oraux avaient été trouvés, mais le Sporting CP cherchait un remplaçant au buteur danois puisque la seule alternative actuelle est l’ancien Marseillais Luis Suarez (qui a remplacé Viktor Gyökeres). Néanmoins, d’après la Gazzetta dello Sport, cette situation perdure et cela agace l’AC Milan.

Le club portugais tente de recruter Fotis Ioannidis (25 ans) qui joue au Panathinhaikos, mais l’AC Milan n’accepte pas cette situation. D’autant que le club grec cible Medhi Taremi (Inter Milan) pour remplacer son buteur. Peu rassuré par ce jeu de dominos qui n’est pas près de tomber, l’AC Milan explore d’autres options ce qui rend le dossier Conrad Harder plus compliqué.