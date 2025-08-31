Pisté par l’OL, Mehdi Taremi signe finalement à l’Olympiakos

Pisté par l’OL, Mehdi Taremi va finalement prendre la direction de la Grèce. L’Olympiakos a officialisé ce dimanche l’arrivée de l’attaquant iranien en provenance de l’Inter Milan. Son transfert va rapporter 2,5 millions d’euros au club lombard.

À 33 ans, le buteur va poursuivre son tour d’Europe après des expériences au Portugal (Rio Ave, et FC Porto), puis en Italie (Inter Milan). Il disputera notamment la Ligue des Champions cette saison, avec des chocs face au Barça et au Real Madrid.