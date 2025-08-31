Super League
Pisté par l’OL, Mehdi Taremi signe finalement à l’Olympiakos
@Maxppp
Pisté par l’OL, Mehdi Taremi va finalement prendre la direction de la Grèce. L’Olympiakos a officialisé ce dimanche l’arrivée de l’attaquant iranien en provenance de l’Inter Milan. Son transfert va rapporter 2,5 millions d’euros au club lombard.
La suite après cette publicité
À 33 ans, le buteur va poursuivre son tour d’Europe après des expériences au Portugal (Rio Ave, et FC Porto), puis en Italie (Inter Milan). Il disputera notamment la Ligue des Champions cette saison, avec des chocs face au Barça et au Real Madrid.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer