Ligue 1

Metz : le but splendide de Sadibou Sané pour climatiser le Paris FC

Par Josué Cassé
1 min.
Sadibou Sané avec le FC Metz @Maxppp
Paris FC 3-2 Metz

Pour sa grande première du côté de Jean-Bouin, le Paris FC, balayé par l’OM le week-end dernier, défiait le FC Metz, toujours à la recherche de ses premiers points dans l’élite. Malheuresement pour les hommes de Stéphane Gilli, cette troisième journée a bien mal débuté…

L1+
WOWWW 😮

Le @FCMetz marque son premier but de la saison... et de quelle manière !

𝑺𝒂𝒅𝒊𝒃𝒐𝒖 𝑺𝒂𝒏𝒆́ 🇸🇳😎
#PFCFCM
Voir sur X

Depuis la gauche, Hein trouvait sur son corner le pied gauche de Sané au second poteau qui, en déséquilibre, reprenait d’une volée acrobatique hors de portée de Trapp, malgré la détente sur sa gauche. Quel but pour les Grenats !

Pub. le - MAJ le
