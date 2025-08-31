Menu Rechercher
Liga : Villarreal accroché sur le fil par le Celta de Vigo malgré Nicolas Pépé

Celta Vigo 1-1 Villarreal

Pas de trois sur trois pour Villarreal. Après deux premiers succès obtenus aux dépens d’Oviedo (2-0) et Gérone (5-0), les joueurs de Marcelino ont grillé une cartouche ce dimanche face à Villarreal (1-1). Ils avaient pourtant été mis sur de bons rails par Nicolas Pépé.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 9 3 +5 3 0 0 6 1
2 Logo Villarreal Villarreal 7 3 +7 2 1 0 8 1
3 Logo Bilbao Bilbao 7 3 +2 2 1 0 4 2
4 Logo Barcelone Barcelone 6 2 +4 2 0 0 6 2
5 Logo Betis Betis 6 4 +1 1 3 0 3 2
6 Logo Getafe Getafe 6 3 0 2 0 1 4 4
7 Logo Elche Elche 5 3 +2 1 2 0 4 2
8 Logo Valence Valence 4 3 +2 1 1 1 4 2
9 Logo Espanyol Espanyol 4 2 +1 1 1 0 4 3
10 Logo Alavés Alavés 4 3 0 1 1 1 3 3
11 Logo Vallecano Vallecano 3 2 +1 1 0 1 3 2
12 Logo Séville Séville 3 3 0 1 0 2 5 5
13 Logo Osasuna Osasuna 3 2 0 1 0 1 1 1
14 Logo Celta Vigo Celta Vigo 3 4 -2 0 3 1 3 5
15 Logo Oviedo Oviedo 3 3 -4 1 0 2 1 5
16 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 3 -1 0 2 1 3 4
17 Logo Atlético Atlético 2 3 -1 0 2 1 3 4
18 Logo Majorque Majorque 1 3 -4 0 1 2 2 6
19 Logo Levante Levante 0 3 -4 0 0 3 3 7
20 Logo Girona Girona 0 3 -9 0 0 3 1 10
Voir le classement complet

L’Ivoirien avait ouvert le score après une merveille de une-deux avec Etta Eyong (53e, 0-1), portant sa fiche de stats à 2 buts et 1 passe décisive après trois journées. Mais en toute fin de rencontre, Borja Iglesias a égalisé sur un service de Rueda (90+4e, 1-1). Villarreal est 2e avec 7 points. Le Celta de Vigo est 14e.

