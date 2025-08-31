Liga : Villarreal accroché sur le fil par le Celta de Vigo malgré Nicolas Pépé

Pas de trois sur trois pour Villarreal. Après deux premiers succès obtenus aux dépens d’Oviedo (2-0) et Gérone (5-0), les joueurs de Marcelino ont grillé une cartouche ce dimanche face à Villarreal (1-1). Ils avaient pourtant été mis sur de bons rails par Nicolas Pépé.

La suite après cette publicité

L’Ivoirien avait ouvert le score après une merveille de une-deux avec Etta Eyong (53e, 0-1), portant sa fiche de stats à 2 buts et 1 passe décisive après trois journées. Mais en toute fin de rencontre, Borja Iglesias a égalisé sur un service de Rueda (90+4e, 1-1). Villarreal est 2e avec 7 points. Le Celta de Vigo est 14e.