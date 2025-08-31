Liga
Liga : Villarreal accroché sur le fil par le Celta de Vigo malgré Nicolas Pépé
1 min.
Pas de trois sur trois pour Villarreal. Après deux premiers succès obtenus aux dépens d’Oviedo (2-0) et Gérone (5-0), les joueurs de Marcelino ont grillé une cartouche ce dimanche face à Villarreal (1-1). Ils avaient pourtant été mis sur de bons rails par Nicolas Pépé.
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|9
|3
|+5
|3
|0
|0
|6
|1
|2
|Villarreal
|7
|3
|+7
|2
|1
|0
|8
|1
|3
|Bilbao
|7
|3
|+2
|2
|1
|0
|4
|2
|4
|Barcelone
|6
|2
|+4
|2
|0
|0
|6
|2
|5
|Betis
|6
|4
|+1
|1
|3
|0
|3
|2
|6
|Getafe
|6
|3
|0
|2
|0
|1
|4
|4
|7
|Elche
|5
|3
|+2
|1
|2
|0
|4
|2
|8
|Valence
|4
|3
|+2
|1
|1
|1
|4
|2
|9
|Espanyol
|4
|2
|+1
|1
|1
|0
|4
|3
|10
|Alavés
|4
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|11
|Vallecano
|3
|2
|+1
|1
|0
|1
|3
|2
|12
|Séville
|3
|3
|0
|1
|0
|2
|5
|5
|13
|Osasuna
|3
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|14
|Celta Vigo
|3
|4
|-2
|0
|3
|1
|3
|5
|15
|Oviedo
|3
|3
|-4
|1
|0
|2
|1
|5
|16
|Real Sociedad
|2
|3
|-1
|0
|2
|1
|3
|4
|17
|Atlético
|2
|3
|-1
|0
|2
|1
|3
|4
|18
|Majorque
|1
|3
|-4
|0
|1
|2
|2
|6
|19
|Levante
|0
|3
|-4
|0
|0
|3
|3
|7
|20
|Girona
|0
|3
|-9
|0
|0
|3
|1
|10
L’Ivoirien avait ouvert le score après une merveille de une-deux avec Etta Eyong (53e, 0-1), portant sa fiche de stats à 2 buts et 1 passe décisive après trois journées. Mais en toute fin de rencontre, Borja Iglesias a égalisé sur un service de Rueda (90+4e, 1-1). Villarreal est 2e avec 7 points. Le Celta de Vigo est 14e.
