Pathé Mboup signe à Brest

Par Jordan Pardon
1 min.
Eric Roy, l'entraineur du Stade Brestois @Maxppp

Pathé Mboup a marqué son dernier but sous les couleurs de Pau vendredi soir face à Nancy (2-2). Ce dimanche, le Stade Brestois a en effet officialisé l’arrivée de l’attaquant sénégalais de 21 ans pour les cinq prochaines saisons. Il était notamment passé par l’OL entre 2022 et 2023.

Stade Brestois 29
𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆́𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓 𝒆𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒒𝒖𝒆 ⚡️

🤝𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨
«Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Pathé Mboup en provenance du Pau FC. Le jeune ailier Sénégalais de 23 ans s’est engagé pour 5 saisons et portera le numéro 99», indique le communiqué du club breton. Un renfort attendu après les retours de prêts d’Abdallah Sima et d’Ibrahim Salah cet été.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
