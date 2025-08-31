France : Hugo Ekitike remplace Rayan Cherki

Sa première convocation avec l’équipe de France était fortement désirée par de nombreux observateurs pour le rassemblement de septembre. Auteur de débuts remarquables avec Liverpool en inscrivant trois buts en autant de rencontres après son transfert à 90 millions cet été, Hugo Ekitike a marqué les esprits. À tel point que certains se sont insurgés de son absence dans la liste de Didier Deschamps ce jeudi.

Finalement, Hugo Ekitike participera bien au rassemblement de septembre. En effet, l’international Espoirs (5 sélections, 5 buts) a été appelé en renfort suite à la blessure de Rayan Cherki au quadriceps. L’occasion pour l’attaquant des Reds d’attirer l’attention de Didier Deschamps à neuf mois de la Coupe du monde et de confirmer qu’il a passé un cap dans sa carrière.