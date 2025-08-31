Menu Rechercher
Commenter 34
Officiel

France : Hugo Ekitike remplace Rayan Cherki

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ekitike @Maxppp

Sa première convocation avec l’équipe de France était fortement désirée par de nombreux observateurs pour le rassemblement de septembre. Auteur de débuts remarquables avec Liverpool en inscrivant trois buts en autant de rencontres après son transfert à 90 millions cet été, Hugo Ekitike a marqué les esprits. À tel point que certains se sont insurgés de son absence dans la liste de Didier Deschamps ce jeudi.

La suite après cette publicité
Equipe de France ⭐⭐
Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps).

Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !

#FiersdetreBleus
Voir sur X

Finalement, Hugo Ekitike participera bien au rassemblement de septembre. En effet, l’international Espoirs (5 sélections, 5 buts) a été appelé en renfort suite à la blessure de Rayan Cherki au quadriceps. L’occasion pour l’attaquant des Reds d’attirer l’attention de Didier Deschamps à neuf mois de la Coupe du monde et de confirmer qu’il a passé un cap dans sa carrière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Hugo Ekitike

En savoir plus sur

France Flag France
Hugo Ekitike Hugo Ekitike
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier