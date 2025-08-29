Rennes va lâcher 30 M€ pour s’offrir Conrad Harder

Habib Beye le réclame depuis plusieurs semaines. Rennes a un besoin cruel d’attaquant. Heureusement pour les Bretons, leur principal actionnaire, la famille Pinault, est capable de sortir de très gros chèques pour aider leur club à rafler quelques coups durant cette fin de mercato. Hier, l’Angevin Esteban Lepaul a ainsi débarqué au Roazhon Park.

Rennes a su faire craquer le SCO en lâchant un billet de 15 M€ (bonus compris). Aujourd’hui, le SRFC profite d’un revirement de situation pour finaliser l’arrivée d’un autre attaquant, Conrad Harder. Ciblé par les Rouge et Noir depuis plusieurs jours, le Danois du Sporting Portugal devait filer à l’AC Milan. Heureusement pour les Rennais, les Rossoneri bouclaient la venue de Christopher Nkunku (42 M€, bonus compris) et l’offre de prêt assortie d’une option d’achat de 30 M€ capotait.

Rennes a enfin ses attaquants

Une aubaine pour la direction rennaise qui est immédiatement revenue dans la partie. Et cette fois, pas question de traîner. Record affirme qu’Harder devrait bien prendre la direction de la Bretagne. L’affaire n’est pas encore bouclée, mais le quotidien portugais assure que les deux clubs négocient un transfert de 26 M€ fixes plus 4 M€ de bonus. Ce qui permettrait au SCP de réaliser une plus-value de 11 M€ (les Leões l’ont acheté pour 19 M€, ndlr).

Pour les Lusitaniens, l’opération est parfaite puisqu’ils récupèrent immédiatement du cash. De son côté, Rennes a enfin bouclé le dossier de l’attaquant, même le prix payé s’annonce très élevé. Pour rappel, le Scandinave a 12 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matches depuis son arrivée l’an dernier. Mais vouloir recruter un titulaire d’un gros club portugais en fin de mercato a forcément un prix…