Juventus : Tiago Djaló rebondit à Besiktas

Plus dans les plans de la Juventus, Tiago Djaló rebondit en Turquie. Le défenseur central de 25 ans a quitté la Vieille Dame pour rejoindre Beşiktaş dans le cadre d’un transfert définitif. Il s’est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Formé dans les académies du Sporting CP et de l’AC Milan, le Portugais s’était révélé au LOSC (102 matchs, 3 buts, 2 passes décisives). Des performances qui l’avaient propulsé jusqu’à la Juve, où il ne s’est cependant jamais imposé.

La suite après cette publicité

«Un accord a été trouvé avec la Juventus FC concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Tiago Djaló, qui a signé un contrat de trois ans avec notre club. Nous souhaitons à Tiago Djaló beaucoup de succès sous nos couleurs et portons cette information à la connaissance du public avec nos salutations respectueuses», indique le communiqué des Aigles Noirs.