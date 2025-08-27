Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

L’AC Milan a dit oui à Allegri pour Rabiot

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp

Malgré la main tendue par Roberto De Zerbi à l’issue du match gagné face au Paris FC (5-2), Adrien Rabiot semble plus proche d’un départ que d’une prolongation à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, ses courtisans ont commencé à se manifester sérieusement ces dernières heures.

La suite après cette publicité

En Italie, l’AC Milan a passé la seconde sous l’impulsion de Massimiliano Allegri. Le coach rossonero et Rabiot sont très proches, il n’est donc pas surprenant de voir l’Italien. Et selon la Gazzetta dello Sport, la direction lombarde a accepté la demande d’Allegri de foncer sur le milieu français. Reste maintenant à savoir combien Milan est prêt à donner à l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Marseille
Milan
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Milan Logo AC Milan
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier