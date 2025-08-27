L’AC Milan a dit oui à Allegri pour Rabiot

Malgré la main tendue par Roberto De Zerbi à l’issue du match gagné face au Paris FC (5-2), Adrien Rabiot semble plus proche d’un départ que d’une prolongation à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, ses courtisans ont commencé à se manifester sérieusement ces dernières heures.

En Italie, l’AC Milan a passé la seconde sous l’impulsion de Massimiliano Allegri. Le coach rossonero et Rabiot sont très proches, il n’est donc pas surprenant de voir l’Italien. Et selon la Gazzetta dello Sport, la direction lombarde a accepté la demande d’Allegri de foncer sur le milieu français. Reste maintenant à savoir combien Milan est prêt à donner à l’OM.