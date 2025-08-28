Menu Rechercher
Angers a trouvé le remplaçant d’Esteban Lepaul

Par Maxime Barbaud
L'attaquant Steve Mounié à l'échauffement @Maxppp

Angers va récupérer 15 M€ (bonus compris) dans le transfert d’Esteban Lepaul au Stade Rennais mais perd également son buteur maison. À quelques jours de la fermeture du mercato, le SCO avait anticipé cette possibilité et a agi vite pour trouver le successeur de celui qui a déjà frappé cette saison (face au PFC, 1ère journée).

D’après Ouest-France, Steve Mounié va poser ses valises au club durant les prochaines heures. L’attaquant de 30 ans fera l’objet d’un prêt sans option d’achat de la part d’Augsbourg, où l’international béninois a encore deux ans de contrat. Le club allemand va même prendre en charge une partie de son salaire.

Pub. le - MAJ le
