Chelsea : Aaron Anselmino prêté au BVB

Le Borussia Dortmund n’a pas trainé. Suite à différentes blessures au sein du secteur défensif (Emre Can, Nico Schlotterbeck et Niklas Süle), le club allemand a trouvé sa recrue. Le BVB s’est fait prêter Aaron Anselmino par Chelsea.

La suite après cette publicité

«Le Borussia Dortmund a recruté Aaron Anselmino, international argentin des moins de 20 ans, en prêt de Chelsea. Le prêt du joueur de 20 ans est limité au 30 juin 2026», peut-on lire sur le communiqué publié par les Marsupiaux. La saison dernière, Anselmino avait été prêté à Boca Juniors.