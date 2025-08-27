Menu Rechercher
Chelsea : Aaron Anselmino prêté au BVB

Par Matthieu Margueritte
Aarón Anselmino avec les Blues @Maxppp

Le Borussia Dortmund n’a pas trainé. Suite à différentes blessures au sein du secteur défensif (Emre Can, Nico Schlotterbeck et Niklas Süle), le club allemand a trouvé sa recrue. Le BVB s’est fait prêter Aaron Anselmino par Chelsea.

Borussia Dortmund
👋 Borussia Dortmund hat in Aaron Anselmino einen argentinischen U20-Nationalspieler vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Leihe des 20-Jährigen ist befristet bis zum 30. Juni 2026.

«Le Borussia Dortmund a recruté Aaron Anselmino, international argentin des moins de 20 ans, en prêt de Chelsea. Le prêt du joueur de 20 ans est limité au 30 juin 2026», peut-on lire sur le communiqué publié par les Marsupiaux. La saison dernière, Anselmino avait été prêté à Boca Juniors.

