Lille, NEOM, Galatasaray : Benjamin Pavard a pris une décision pour son avenir

Ils sont trois. Trois champions du monde à avoir fait le choix de (re)venir en France cet été, à un an de la Coupe du Monde (en plus de Kimpembe, Dembélé, Hernandez, Sidibé, Tolisso, ndlr). Paul Pogba (32 ans) avait d’abord donné le ton au mois de juin en rejoignant librement l’AS Monaco pour ce qui sera sa première expérience professionnelle dans son pays, avant d’être imité par Olivier Giroud, arrivé, lui, à Lille après un passage éphémère à Los Angeles.

Ce dernier a vu Florian Thauvin rallier le rival lensois pas plus tard que la semaine dernière, mais comme nous vous le révélions récemment, les Dogues explorent aujourd’hui la possibilité de greffer un second champion du monde 2018 à leur effectif : Benjamin Pavard (ils ont perdu Samuel Umtiti, parti librement cet été). Arrivé à l’Inter Milan il y a deux saisons, le défenseur français de 29 ans est un élément courtisé, mais pas qu’en Europe.

Pavard privilégie de rester en Europe

Selon nos informations, le nouveau riche saoudien, NEOM, très friand des joueurs français cet été, avait pris langue avec son entourage pour étudier la faisabilité d’un transfert. Galatasaray, fort d’un projet ambitieux, a également dressé ses antennes et en a fait l’une de ses priorités en défense. Mais le club stambouliote sait qu’il a de la concurrence sur le dossier, puisque Lille, son club formateur (il y a évolué de 2005 à 2016), a aussi bien l’intention de jouer le coup jusqu’au bout. Le club nordiste devra néanmoins avoir les reins solides, car l’argument financier pourrait rapidement devenir un frein.

Aujourd’hui, le joueur touche 5,5 millions d’euros net par an à l’Inter Milan (450 000 € par mois). Des chiffres qui sortent largement du cadre fixé par la direction lilloise sur sa grille salariale, quand on sait que le joueur le mieux payé de l’effectif la saison dernière, Jonathan David, émargeait à environ 187 000€ par mois selon L’Equipe. Ce qui pourrait néanmoins jouer en faveur de Lille, c’est bien le souhait du joueur de rester en Europe. Selon nos informations, Pavard n’a pas forcément l’intention de rallier l’Arabie saoudite, ce qui pourrait mettre en péril son rêve de jouer une troisième Coupe du Monde avec l’équipe de France dans un an. Mais il n’est pas naïf : le Français sait qu’une participation au Mondial passera par de belles performances, et possiblement dans un club "exposé". La Ligue 1, un championnat que considère Didier Deschamps, pourrait être une belle vitrine. Mais là encore, il reste du chemin à faire.