Le LOSC veut faire l’énorme coup Benjamin Pavard

Cet été, plusieurs champions du monde 2018 ont fait leur retour en France. Olivier Giroud a posé ses valises au LOSC. Florian Thauvin, lui, s’est installé à quelques kilomètres à Lens. De son côté, Paul Pogba a dit oui à l’AS Monaco. De quoi réjouir Corentin Tolisso, ravi de croiser la route des coéquipiers avec lesquels il a remporté le Mondial en Russie il y a maintenant sept ans. «Le lien est toujours là. On a toujours notre groupe WhatsApp où on échange. C’est positif pour la Ligue 1. De les voir et de jouer contre eux, ça va me faire plaisir. Je suis heureux qu’ils soient revenus en Ligue 1.»

Il pourra peut-être en dire autant de Benjamin Pavard, qu’il a croisé au Bayern Munich. Le Français, qui a rejoint l’Inter en 2023, fait parler de lui sur le mercato. Depuis quelques jours maintenant, la presse transalpine explique que la porte est ouverte pour le polyvalent défenseur, capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral droit. La presse italienne a récemment précisé qu’une proposition comprise entre 20 et 25 M€ pourrait convaincre les Lombards, qui ne le retiendront pas à ce prix-là. La Gazzetta dello Sport assure, de son côté, que 15 à 20 M€ seraient suffisants pour le déloger.

Le LOSC veut ramener Pavard à la maison

D’autant que cela permettra de faire l’économie de son salaire de 5 M€ nets par saison. Pour le remplacer, les Milanais ont d’ailleurs déjà quelques noms en tête. En Italie, on parle d’Oumar Solet et de Loïc Badé. Mais avant que cela n’avance, il faudra régler le cas Pavard. Un joueur qui a un temps échangé avec Neom cet été selon nos informations. Mais ses exigences financières ne correspondaient pas à ce que voulaient mettre les Saoudiens. Plus récemment, Galatasaray est entré dans la danse comme révélé par nos soins. Le Français est la priorité du champion de Süper Lig, qui veut un latéral droit polyvalent.

Mais Galatasaray va devoir jouer des coudes puisque le LOSC a pointé le bout de son nez. D’après nos informations et celles du média Le Petit Lillois, les Dogues ont fait de Benjamin Pavard leur priorité défensive. Ce dossier est jugé difficile par les Lillois, qui aimeraient faire revenir l’ancien de la maison. En effet, il a joué de 2005 à 2016. Il s’agirait du deuxième champion du monde 2018 recruté cet été après Olivier Giroud si Olivier Létang parvenait à faire ce coup. En cas d’échec, le plan B se nomme Diego Carlos (Fenerbahçe). Ce dernier est d’ailleurs pratiquement d’accord avec le LOSC. La balle est dans le camp de Pavard.