Kays Ruiz-Atil suspendu 9 matches après avoir donné un coup de boule !

Ancien joueur du Paris Saint-Germain où il a évolué entre 2015 et 2021 puis de l’AJ Auxerre lors de la saison 2022/2023, Kays Ruiz-Atil (23 ans) évolue en deuxième division belge depuis juillet 2024 à Francs Borains. Après une première saison intéressante où il avait marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en 22 matches, il traverse un exercice plus compliqué cette fois avec seulement cinq apparitions et il n’est pas près de revenir sur les terrains. Lors de son dernier match contre les U23 d’Anderlecht (3-3), il a été coupable d’un sacré coup de sang.

En effet, le milieu offensif a été reconnu coupable d’un coup de tête asséné à Joël Kana en fin de rencontre et il a pris une lourde sanction de la part du Comité disciplinaire de l’Union belge (URBSFA). Ainsi, il sera suspendu pendant 9 matches soit jusqu’au 20 décembre et le match de son équipe face au U23 du FC Bruges, le Club NXT. Recevant une amende de 3000 euros, le joueur pourrait ne recevoir que six matches effectifs et un sursis de trois matches si son club fait appel.