Un international togolais se brise le cou dans un panneau publicitaire

Terrible nouvelle qui nous vient de Chine. Lors d’un match de deuxième division chinoise opposant le Guangxi Pingguo au Chongqing Tonglianglong, le joueur togolais Samuel Asamoah a eu un grave accident. Poussé de l’épaule dans le dos par son adversaire alors que les deux joueurs étaient en pleine course, il a plongé la tête la première vers les panneaux publicitaires et a heurté de plein fouet au niveau de la tête. Se brisant le cou, il risque d’être handicapé à vie.

«Un examen détaillé effectué par l’équipe médicale et l’hôpital a diagnostiqué chez Samuel Asamoah une luxation et des fractures de (différentes) vertèbres cervicales, ainsi qu’un blocage vertébral. Il risque une paraplégie sévère et manquera tous les matches restants de la saison. Sa carrière pourrait également être gravement affectée», a annoncé son club dans un communiqué. Le milieu togolais qui a connu 6 capes avec son pays est issu de l’Académie Aspire au Qatar. Passé par Eupen, Louvain et St Trond en Belgique, il avait joué ensuite en Roumanie à l’Universitatea Craiova avant de partir en Chine.