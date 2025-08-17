Bordeaux : un joueur fustige son directeur sportif

Ce samedi, Bordeaux a débuté sa saison en National 2 par un triste 0-0 face à Avranches. Le coach Bruno Irles n’a pas pu compter sur son attaquant Etienne Beugre. Arrivé en janvier dernier en provenance de NK Maribor, l’attaquant ivoirien dispose d’un salaire XXL, jamais vu en National 2, avec 10 000 € bruts par mois. Résultat, les Girondins souhaitent s’en séparer rapidement alors qu’il n’a marqué que 2 buts en 14 matches.

Mais le joueur, écarté, aimerait surtout aider l’équipe en attendant un possible transfert alors qu’il est critiqué par les supporters pour son rendement depuis son arrivée. Sur son compte Instagram, il a publié une story pour s’adresser à son directeur sportif John Williams. « Prêt à aider mes coéquipiers ! J’attends depuis 40 jours que le directeur John Williams m’envoie les documents nécessaires pour mon visa de travail à l’ambassade de France à Abidjan ! Je sais que je peux aider l’équipe et que je suis payé pour ça ! Loin des yeux, près du cœur. »