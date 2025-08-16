Arnaud Kalimuendo est à Londres pour passer sa visite médicale

Comme nous vous l’évoquions ces derniers jours, Arnaud Kalimuendo est en passe de rejoindre Nottingham Forest, 7e de Premier League la saison dernière. Une offre de 30 millions d’euros a été formulée par le club anglais à Rennes, et a donc été acceptée.

Ce samedi, The Athletic ajoute d’ailleurs que Kalimuendo est à Londres pour passer une visite médicale avant de finaliser son transfert à Nottingham Forest. Les Reds sont également sur le point de conclure un accord définitif pour le milieu de terrain de la Juventus Douglas Luiz et continue de courtiser le défenseur de Manchester City Rico Lewis.