PSG : Kang-in Lee cherche toujours une porte de sortie

Kang-in Lee sera-t-il toujours au PSG dans douze jours, quand le mercato d’été refermera ses portes ? Le doute est encore permis car le milieu offensif, qui a déjà revendiqué ses envies de temps de jeu plus tôt dans l’été, est à nouveau dans une démarche d’étudier de potentiels projets. Il souhaite se présenter à la prochaine Coupe du Monde en pleine confiance et en rythme, alors qu’il n’est que remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique, surtout depuis la venue en janvier de Khvitcha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, l’ancien joueur de Majorque est toujours enclin à un départ de la capitale française et sent que son téléphone chauffe à nouveau. Ces derniers jours, des intérêts ont émané de Naples et de plusieurs équipes en Premier League. Lui aimerait que des discussions s’ouvrent mais le PSG le retient à nouveau. Même si elle connaît la position du Sud-Coréen, la direction sportive souhaite conserver le joueur de 24 ans. Seule une très belle offre pourrait faire infléchir sa position.