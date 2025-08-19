Ligue 1
Carlos Andrés Gómez quitte déjà le Stade Rennais
Le dégraissage se poursuit au Stade Rennais. Cette fois, c’est Carlos Andrés Gómez qui s’en va. Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, l’ailier colombien de 22 ans rejoint Vasco de Gama sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il est encore lié au Rouge et Noir jusqu’en 2029.
Comme la plupart des joueurs arrivés ces derniers mois, il n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne. Il avait été recruté 10 M€ de Salt Lake aux Etats-Unis il y a un an. Andrés Gómez aura connu 19 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts.
