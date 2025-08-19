Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

Carlos Andrés Gómez quitte déjà le Stade Rennais

Par Maxime Barbaud
1 min.
Carlos Andrés Gómez avec le Stade Rennais @Maxppp

Le dégraissage se poursuit au Stade Rennais. Cette fois, c’est Carlos Andrés Gómez qui s’en va. Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, l’ailier colombien de 22 ans rejoint Vasco de Gama sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il est encore lié au Rouge et Noir jusqu’en 2029.

La suite après cette publicité
Stade Rennais F.C.
Andrés Gómez rejoint Vasco da Gama sous la forme d’un prêt avec option d’achat 🇧🇷

Bonne saison Andrés !
Voir sur X

Comme la plupart des joueurs arrivés ces derniers mois, il n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne. Il avait été recruté 10 M€ de Salt Lake aux Etats-Unis il y a un an. Andrés Gómez aura connu 19 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Série A
Rennes
Vasco
Andrés Gómez

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Série A Série A (Brésil)
Rennes Logo Stade Rennais FC
Vasco Logo Vasco da Gama
Andrés Gómez Andrés Gómez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier