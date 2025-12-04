Le communiqué solidaire de la LFP pour Christophe Gleizes

La terrible nouvelle est tombée hier. Le journaliste de So Foot, Christophe Gleizes, a été condamné en appel à sept ans de prison par la justice algérienne pour « apologie du terrorisme ». Face à cette condamnation, le monde du football français a réagi et notamment la LFP.

«À l’occasion de son Assemblée Générale réunissant l’ensemble des acteurs du football professionnel français, la Ligue de Football Professionnel a exprimé son soutien total et sans réserve à Christophe Gleizes, journaliste sportif reconnu, actuellement emprisonné en Algérie. Tous les acteurs du football professionnel se tiennent unis à ses côtés et appellent à sa libération prochaine. Ils réaffirment leur attachement aux principes essentiels de justice, de liberté et de liberté d’expression. La Ligue de Football Professionnel appelle également l’ensemble de l’écosystème du football (clubs, supporters, partenaires) à relayer cet appel. Plus que jamais, le football doit être un espace de solidarité, de liberté et d’humanité», peut-on lire dans le communiqué.