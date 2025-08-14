Rennes : Carlos Andrés Gomez s’est envolé vers le Brésil

C’était dans l’air depuis quelques jours comme nous vous l’avons annoncé et ce sera bientôt officiel. Arrivé il y a un à Rennes pour 10 millions d’euros, Carlos Andrés Gomes (22 ans) se dirige vers un départ de la Bretagne. L’ailier colombien est sur le point de rejoindre la formation brésilienne de Vasca da Gama.

Selon nos informations, le joueur s’envole aujourd’hui à destination du Brésil pour signer son nouveau contrat. Sa visite médicale est prévue ce vendredi. L’an dernier, il avait pris part à 19 matches et avait inscrit 3 buts.