Ligue 1

Rennes : Carlos Andrés Gomez s’est envolé vers le Brésil

Par Sebastien Denis - Aurélien Macedo
Carlos Andres Gomez (Rennes) @Maxppp

C’était dans l’air depuis quelques jours comme nous vous l’avons annoncé et ce sera bientôt officiel. Arrivé il y a un à Rennes pour 10 millions d’euros, Carlos Andrés Gomes (22 ans) se dirige vers un départ de la Bretagne. L’ailier colombien est sur le point de rejoindre la formation brésilienne de Vasca da Gama.

Sébastien Denis
🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️

✈️ l’attaquant du stade Rennais Carlos Andres Gomez voyage aujourd’hui pour le Brésil

🩺 visite médicale prévue ce vendredi avec Vasco Gama

Sébastien Denis
🚨#MercatoSRFC 🔴⚫️

❗️ c’est bouclé pour le départ de Carlos Andres Gomez de Rennes

✅l’attaquant colombien rejoint le Vasco de Gama 🇧🇷

🔜officialisation imminente ⌛️

🔥Caliente

Voir sur X

Selon nos informations, le joueur s’envole aujourd’hui à destination du Brésil pour signer son nouveau contrat. Sa visite médicale est prévue ce vendredi. L’an dernier, il avait pris part à 19 matches et avait inscrit 3 buts.

