Real Madrid : Luka Modric juge le choix de donner le 10 à Kylian Mbappé
1 min.
@Maxppp
Durant de nombreuses années, Luka Modric a fièrement porté le numéro 10 du Real Madrid. Mais après treize ans de bons et loyaux services, le milieu de terrain croate de bientôt 40 ans a quitté la Casa Blanca. Résultat, c’est Kylian Mbappé qui a hérité du 10. Un choix validé par le vice-champion du monde 2018.
DAZN España @DAZN_ES – 20:56
🗣️ Luka Modric: "El Real Madrid ha acertado dándole el 10 a Mbappé"Voir sur X
« C’est un numéro très spécial pour moi. Le Real Madrid a décidé de le donner à Kylian et je pense qu’il a eu raison. Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est un ami. On a créé une très bonne relation la saison dernière et je suis ravi de le voir porter ce numéro », a-t-il déclaré au micro de DAZN.
