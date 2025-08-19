Matthis Abline dans la short list offensive du Stade Rennais !

Véritable détonateur de ce mercato estival en France, le Stade Rennais n’en reste pas moins à la recherche d’un buteur pour remplacer Arnaud Kalimuendo parti du côté de Nottingham Forest. Et le directeur sportif rennais Loïc Désiré le sait, il n’a pas le droit à l’erreur après le départ de son leader offensif qui a marqué 17 buts en 33 matches l’an dernier en Ligue 1. À moins de deux semaines de la fin du mercato Rennes a activé plusieurs pistes et pas des moindres. L’attaquant danois du Sporting CP Conrad Harder plaît beaucoup aux Rouge et Noir de même que Brian Brobbey l’attaquant international néerlandais de l’Ajax. Mais c’est du côté d’Angers que le club breton a le plus avancé ses pions.

Comme nous vous le révélions dimanche soir, Rennes a fait une offre de 10 M€ au SCO pour Estéban Le Paul, l’une des révélations offensives de la saison passée en Ligue 1. Mais les négociations sont ardues et le club du Maine-et-Loire a repoussé l’offre rennaise. Des discussions ont d’ailleurs continué ses dernières heures, mais l’affaire ne sera pas simple à boucler puisque le président Chabane est toujours très gourmand.

Matthis Abline ciblé par son club formateur !

Et que dire de la dernière cible rennaise pour renforcer son attaque. Selon nos informations, le Stade Rennais s’est mis en tête de récupérer un certain Matthis Abline. Un nom qui parle forcément aux supporters rennais puisque l’attaquant du FC Nantes a été formé en Bretagne.

Vendu à Nantes il y a un an pour une dizaine de millions d’euros après un premier prêt réussi chez les Canaris, Abline, qui a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives en L1 l’an passé, pourrait faire un retour fracassant au sein de son club formateur. Encore faut-il trouver un accord avec Nantes qui réclame 25 M€. Et ni l’OM, ni le Paris FC, ni Sunderland, et encore moins le LOSC n’y sont parvenus…