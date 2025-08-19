Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le FC Bruges domine les Glasgow Rangers, Paphos fait sensation, Qarabag assure

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pepe buteur avec Paphos @Maxppp
Rangers 1-3 Club Bruges

Ce mardi, les barrages de la Ligue des Champions débutent et ont offert trois affiches intéressantes. Dans la voie de la ligue, le FC Bruges n’a fait qu’une bouchée en s’imposant 3-1 contre les Glasgow Rangers et prend une option sur la qualification. Malmenant les Écossais en première période avec des buts de Vermant (3e), Spileers (7e) et Mechele (20e), les Gazelles ont concédé un pion de Danilo Pereira (50e) en seconde période. Équipe surprise de la compétition, les Chypriotes de Paphos ont encore étonné contre l’Étoile Rouge de Belgrade. Correia a vite trouvé la faille (1re) avant que Bruno double la mise (29e) mais le but fut refusé pour une main.

En seconde période, Pepe a enfoncé le clou sur penalty (52e) mais Bruno Duarte malgré son penalty manqué (58e) a réduit l’écart pour cette victoire 2-1 de Paphos contre le club de Belgrade. Le club chypriote est à un match d’une qualification historique. Enfin, les Azerbaïdjanais de Qarabag ont pris la mesure des Hongrois de Ferencvaros. Pourtant, Varga (29e) avait marqué le premier avant que Jankovic (50e), Medina (67e) et Qurbanly (85e) permettent à Qarabag de s’imposer 3-1. Qarabag n’a pas disputé les phases de poules de la Ligue des Champions depuis la saison 2017/2018.

Les résultats de la soirée

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) 1-2 Paphos (Chypre) : Bruno Duarte (58e) pour l’Étoile Rouge de Belgrade; Correia (1re) et Pepe (52e) pour Paphos

Glasgow Rangers (Écosse) 1-3 FC Bruges (Belgique) : Danilo Pereira (50e) pour les Rangers; Vermant (3e), Spileers (7e) et Mechele (20e) pour Bruges

Ferencvaros (Hongrie) 1-3 Qarabag (Azerbaïdjan) : Varga (29e) pour Ferencvaros; Jankovic (50e), Medina (67e) et Qurbanly (85e) pour Qarabag

