Brest - Lille : les compositions officielles

Suite de la première journée de Ligue 1, Brest accueille Lille à Francis-Le Blé. Invaincus lors de la préparation estivale avec 4 victoires et 1 match nul, les Brestois abordent ce match avec confiance et visent les trois points aujourd’hui à domicile. De son côté, le LOSC est un peu plus en rodage, une équipe qui cherche à se reconstruire après beaucoup de mouvements dans l’effectif. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Eric Roy reste fidèle à son 4-2-3-1. La recrue Majecki dans le but, Locko et Lala latéraux, Chardonnet et Le Cardinal forment la charnière. Dans le coeur du jeu, Magnetti et Lees-Melou sont associés. Enfin en attaque, Del Castillo et Baldé sur les ailes, Doumbia en meneur derrière Ajorque. Chez les Dogues, Bruno Génésio opte pour le même dispositif. Grande première pour Özer, Touré et Perraud sur les côtés de la défense, Ngoy et Alexsandro dans l’axe. André avec Mukau au milieu, Haraldsson en meneur de jeu. Sur le front de l’attaque, Broholm et Correia accompagnent Giroud.

Les compositions

Brest : Majecki - Lala, Le Cardinal, Chardonnet, Locko - Magnetti, Lees-Melou - Del Castillo, Doumbia, Baldé - Ajorque

Lille : Özer - Touré, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Mukau - Broholm, Haraldsson, Correia - Giroud

