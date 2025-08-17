Manchester United : Rasmus Hojlund ne va pas être convoqué contre Arsenal

Après une saison calamiteuse, Manchester United et Ruben Amorim aspirent à faire bien mieux lors de cette nouvelle cuvée. Pour ce faire, les Red Devils ont décidé de mettre la main au portefeuille en recrutant notamment Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha à des prix d’or. Des arrivées offensives qui jettent forcément un froid dans l’avenir de nombreux attaquants de Manchester United.

La suite après cette publicité

En délicatesse la saison passée avec seulement 10 buts en 52 rencontres, l’attaquant danois n’a pas réussi à justifier les 78 millions investis par United sur lui à l’été 2023. Poussé désormais par la sortie, l’ancien de l’Atalanta Bergame ne va pas être convoqué pour le premier match de la saison face à Arsenal selon les dernières informations de The Athletic. Pisté par l’AC Milan et le RB Leipzig, Hojlund aspire néanmoins à rester à Old Trafford pour se battre et avoir des minutes de jeu sous Amorim.