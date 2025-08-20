OM : Medhi Benatia annonce des appels incessants pour recruter Adrien Rabiot

Poussé vers la sortie à un de son contrat, Adrien Rabiot (30 ans) ne manque pas d’options pour rebondir. Hier, trois clubs italiens (Inter, AC Milan, Juventus) se sont manifestés, Galatasaray s’est également positionné et nous vous avons révélé aujourd’hui qu’Al-Ittihad suit aussi ce dossier de près. Une chose est sûre, Medhi Benatia pense qu’il ne va pas avoir trop de mal pour vendre son joueur à quelques jours de la fin du mercato.

«Ce sont deux top joueurs, comme je vous ai dit, deux top joueurs. Un qui est un peu plus jeune et un qui est déjà très très confirmé. Et que depuis mardi qu’il s’est passé tout ça, le téléphone n’arrête pas de sonner. Je pense que le sien aussi, le nôtre aussi, donc je ne pense pas qu’on va avoir du mal à trouver en tout cas un top club qui sera très content d’accueillir Adrien et un bon club qui sera content aussi d’accueillir un Jonathan Rowe et lui donner peut-être plus d’espace en tout cas de temps de jeu et le développer, a-t-il déclaré sur RMC Sport.