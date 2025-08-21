Le LOSC veut devancer Rennes pour Brian Brobbey

Le LOSC tente de doubler le Stade Rennais en essayant de s’imposer dans le dossier Brian Brobbey, selon le Telegraaf. Alors que l’attaquant hollandais est déjà bien avancé dans les négociations avec les Bretons, le club nordiste cherche à forcer la décision pour convaincre l’Ajax de modifier ses plans.

La suite après cette publicité

Les dirigeants lillois doivent toutefois composer avec les exigences de l’Ajax, qui réclame 25 M€ pour son buteur de 23 ans. Malgré la concurrence de Rennes et le prix élevé fixé par Amsterdam, le LOSC mise sur sa capacité à séduire Brobbey et à conclure un transfert qui renforcerait considérablement son attaque pour la saison à venir, malgré les très bons débuts d’Olivier Giroud.