Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

Le LOSC veut devancer Rennes pour Brian Brobbey

Par Allan Brevi
1 min.
Brobbey @Maxppp

Le LOSC tente de doubler le Stade Rennais en essayant de s’imposer dans le dossier Brian Brobbey, selon le Telegraaf. Alors que l’attaquant hollandais est déjà bien avancé dans les négociations avec les Bretons, le club nordiste cherche à forcer la décision pour convaincre l’Ajax de modifier ses plans.

La suite après cette publicité

Les dirigeants lillois doivent toutefois composer avec les exigences de l’Ajax, qui réclame 25 M€ pour son buteur de 23 ans. Malgré la concurrence de Rennes et le prix élevé fixé par Amsterdam, le LOSC mise sur sa capacité à séduire Brobbey et à conclure un transfert qui renforcerait considérablement son attaque pour la saison à venir, malgré les très bons débuts d’Olivier Giroud.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Rennes
Ajax
Brian Brobbey

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Rennes Logo Stade Rennais FC
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Brian Brobbey Brian Brobbey
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier