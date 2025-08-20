L’Ajax fixe le prix de Brian Brobbey

En quête d’un attaquant axial après le départ d’Arnaud Kalimuendo vers Notthingham Forrest, le Stade Rennais ciblerait un international hollandais. Selon De Telegraaf, les deux camps discutent autour d’un transfert. L’Ajax Amsterdam réclame 25 M€ avec un pourcentage à la revente pour Brian Brobbey (23 ans).

Du côté de l’Ajax, la vente de Brobbey permettrait de financer l’achat d’un milieu défensif. Le club privilégie un transfert définitif, mais n’exclut pas un prêt si nécessaire. D’autres jeunes cibles de l’Ajax, comme Chema Andres, Tyler Morton et Mario Martin, ont déjà quitté leurs clubs respectifs, compliquant la stratégie de recrutement. L’Ajax travaille donc activement pour sécuriser un nouveau milieu défensif et, si Brobbey part, un attaquant supplémentaire. Brobbey n’a inscrit que 7 buts avec l’Ajax la saison passée, toutes compétitions confondues.