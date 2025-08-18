Nottingham Forest s’offre Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo va découvrir un nouveau Championnat. Sur le départ du Stade Rennais depuis le début de l’été, l’international U21 français avait fait forte impression pour sa troisième saison en Bretagne. Inscrivant pas moins de 18 buts tout en délivrant 4 offrandes en 34 rencontres, l’attaquant avait beaucoup de prétendants cet été comme l’AC Milan, la Juventus et l’AS Roma en Italie ou encore Stuttgart et l’Eintracht Francfort.

Mais c’est finalement la Premier League qui l’a convaincu. Avec plusieurs intérêts en Angleterre, Arnaud Kalimuendo a finalement opté pour le projet de Nottingham Forest. Le dernier septième de Premier League a présenté une offre de 30 millions d’euros, qui a convaincu le Stade Rennais de le lâcher, après trois saisons disputées sous les couleurs Rouge et Noir.

Arnaud Kalimuendo va découvrir un nouveau Championnat

Le club anglais vient d’annoncer son arrivée, via un communiqué. «Nottingham Forest est heureux d’annoncer la signature d’Arnaud Kalimuendo, qui rejoint le club pour un contrat de cinq ans. Le joueur de 23 ans a réalisé une belle saison en Ligue 1 en 2024/25, inscrivant 18 buts et délivrant 4 passes décisives en 34 apparitions pour le Stade Rennais», indique le club de Premier League.

Formé au Paris Saint-Germain et révélé avec deux prêts intéressants au Racing Club de Lens entre 2020 et 2022, le jeune attaquant avait finalement été vendu à Rennes contre 20 millions d’euros. Après deux premières saisons intéressantes, il a passé un cap la saison dernière en devenant un cadre de l’effectif d’Habib Beye, pour un total de 40 buts inscrits en 112 matches sous les couleurs du SRFC. Il va découvrir la Premier League et tenter de s’y imposer.