Le PSG autorise 500 membres du CUP dans la Tribune Boulogne

Vainqueur sur la pelouse de Nantes dimanche dernier, le PSG s’apprête à faire son retour au Parc des Princes, ce vendredi, en ouverture de la 2e journée. Pour ce rendez-vous face à Angers, le club de la capitale va d’ailleurs présenter quelques nouveautés. Ainsi, et comme aperçu la saison dernière en Ligue des Champions, environ 500 membres du Collectif Ultras Paris vont être autorisés à animer la tribune Boulogne.

Pour ce faire, le PSG a fait changer certains sièges dans la zone haute de la tribune, sans numérotation, comme à Auteuil. L’objectif étant d’harmoniser l’ambiance dans l’enceinte parisienne. Un vrai tournant dans l’histoire récente des ultras et du Parc des Princes.

