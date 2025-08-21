PSG : Luis Enrique se lâche sur Lucas Chevalier et Gigio Donnarumma

Le PSG a repris la compétition il y a une semaine lors de la finale de la Supercoupe d’Europe avec un changement majeur. Dans le but, pas de trace de Gianluigi Donnarumma, mis au placard par son club au profit de Lucas Chevalier, recruté au LOSC pour 55 M€ (bonus compris). L’Italien est victime de sa situation, celle de ne pas avoir prolongé son contrat qui s’achève en 2026. Il n’est pas d’accord avec la politique de la direction de mettre l’accent sur les bonus et non pas sur un salaire fixe.

Résultat, les négociations ont été un échec. L’ancien Milanais était en position de force, lui qui sort des six meilleurs mois de sa carrière, contribuant grandement aux succès parisiens du printemps, notamment la Ligue des Champions. Il est maintenant invité à quitter le PSG le plus rapidement possible, sous peine de passer une année blanche. À un an de la Coupe du Monde, il doit s’en aller. Manchester City est la destination annoncée avec insistance. Mais alors pourquoi ce changement si brutal en faveur de Chevalier ?

«Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre»

Luis Enrique n’a jamais été un grand fan de Donnarumma. Il préfère des gardiens avec un meilleur jeu au pied et attend de son nouveau rempart qu’il contribue à la dynamique de jeu de son équipe. «On veut un style qui colle à notre équipe, dans la continuité, avec la possibilité de s’imposer, de prendre des décisions en fonction du pressing adverse. Il doit couvrir la défense et bien sûr gérer les situations habituelles pour un gardien. Il doit être un leader, il voit tout le terrain, il a une vue générale. On demande cela à tous nos gardiens», assure l’Asturien en conférence de presse.

Titulaire contre Tottenham puis face à Nantes lors de la 1ère journée de Ligue 1, Chevalier sera à nouveau aligné demain contre Angers (2e journée, 20h45) au détriment de Donnarumma, lequel a droit à un régime spécial au PSG. «Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Ce n’est pas un problème pour moi, mais je ne vais pas expliquer publiquement pour les joueurs qui sont au PSG. Je peux comprendre les critiques, ce qui est pensé. Mais on est calme, on est tranquille. On sait où nous voulons aller et c’est le plus important pour moi.» Luis Enrique a tranché, comme il le fait depuis son arrivée.

