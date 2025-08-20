Menu Rechercher
OM : Adrien Rabiot est également suivi en Arabie saoudite

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - El-Hadji Loum
Adrien Rabiot @Maxppp

Sa mise sur le marché pour 15 M€ alerte pas mal de clubs. Adrien Rabiot ne devrait pas rester à l’OM bien longtemps. Déjà courtisé par les cadors de Serie A comme l’Inter Milan, la Juventus et l’AC Milan où œuvre un certain Max Allegri, entraîneur dont il est très proche, l’international français est également suivi en Turquie.

Outre les destinations révélées par nos soins hier soir, le club de Galatasaray est cité. Les Stambouliotes ont fait d’Ilkay Gündogan leur priorité mais le Français passe juste après. D’après nos informations, Al-Ittihad se penche à son tour sur ce dossier. Le club saoudien est entraîné par Laurent Blanc, qui a fait décoller la carrière de Rabiot en équipe première avec le PSG.

