Galatasaray se penche sur Adrien Rabiot

Mis sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot plaît à plusieurs cadors de Serie A de l’Inter Milan à l’AC Milan en passant par la Juventus Turin, son ancien club. Mais d’autres clubs suivent avec intérêt la situation du milieu international tricolore de 30 ans sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club phocéen.

Selon nos informations, Galatasaray n’est pas insensible aux qualités du milieu marseillais. L’emblématique club turc, qui vise en priorité Ilkay Gundogan, a mis l’international tricolore sur sa liste. Pour rappel, le club phocéen espère au moins 15 M€ pour Adrien Rabiot.