OM : le président des Dodgers met en garde les dirigeants

Le climat est intense du côté de l’Olympique de Marseille. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui se sont battus vendredi après la défaite 1-0 contre Rennes ont été placés sur la liste des transferts. Ce mercredi, les dirigeants que sont Pablo Longoria, le président, et le directeur sportif Medhi Benatia sont revenus sur cet incident. Président du groupe de supporters des Dodgers, Christian Cataldo s’est aussi exprimé sur les ondes de RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme. Surpris par la situation, ce dernier a présenté son point de vue qui diffère de celui des dirigeants et a demandé une rencontre avec ces derniers.

La suite après cette publicité

«Des dingueries on en a connu beaucoup, mais celle-là est belle. On a pris un coup sur la tête avec cette annonce. Ce que dit Benatia, on se doute bien qu’il y avait eu un très grave dans le vestiaire, des grosses insultes ou une bagarre ou les deux. Après je ne sais pas, il faut réfléchir, car c’est toute la saison qui est remise en cause. On a construit l’équipe autour d’Adrien Rabiot. On l’a encensé pendant quelques mois, je parle des dirigeants. Nous les supporters, on était bien content de l’avoir aussi. Il a été artisan de la saison dernière. Des pétages de plomb, il y en a eu, le président l’année dernière, Benatia en a eu aussi. Je n’aurais pas fait comme ça, je lui aurais plutôt donné une grosse sanction et j’aurais essayé de discuter avec les protagonistes. Même si les joueurs ont été choqués, j’aurais réuni tout le monde pour vider son sac tranquillement. Ils prennent un gros risque. On a fait une campagne d’abonnement sur Adrien Rabiot en tête de liste. Cela risque de vite tourner au vinaigre. On attend une réunion avec les dirigeants très rapidement pour qu’ils nous expliquent tout ça. Ce n’est pas prévu, mais ce serait bien que cela se fasse très rapidement», a-t-il déclaré.