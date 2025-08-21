Menu Rechercher
Ligue 1

OM : mauvaise nouvelle pour Facundo Medina

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Facundo Medina lors de son arrivée à l'OM @Maxppp
Marseille Paris FC

Empêtré dans une tornade médiatique à cause de l’affaire Rabiot, l’Olympique de Marseille ne doit pas oublier qu’une réaction est attendue samedi prochain au Vélodrome face au Paris FC, après la défaite à Rennes (0-1). Et malheureusement pour Roberto De Zerbi, les ennuis se poursuivent.

À l’heure où l’on se demande qui remplacera Adrien Rabiot face aux Franciliens, L’Équipe nous apprend que la recrue argentine Facundo Medina ne sera pas présente. Suspendu le week-end dernier, l’ancien Lensois, touché à la cheville, ne sera de retour sur les terrains qu’après la trêve internationale. Il va donc rater les matches contre le PFC et l’OL. À noter qu’il n’ira pas non plus rejoindre la sélection albiceleste.

Pub. le - MAJ le
