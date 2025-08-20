OM : quel onze pour affronter le Paris FC ?

L’Olympique de Marseille est déjà sous pression. Battu à Rennes vendredi dernier (0-1), le club phocéen est dans l’obligation de réagir devant son public face au Paris FC samedi prochain. Un besoin de victoire devenu encore plus vital depuis l’affaire Adrien Rabiot. Écarté de l’équipe première et placé officiellement sur la liste des transferts, le milieu de terrain de 30 ans a plongé l’OM dans le chaos. Roberto De Zerbi prépare ce match face au PFC dans une ambiance très tendue, il est donc inutile de dire que si, en plus de ça, ses hommes enchaînent un deuxième mauvais résultat de suite au Vélodrome, le climat sera plus qu’orageux sur la Canebière. Reste maintenant à savoir avec quel onze de départ RDZ va tenter de redresser la barre samedi prochain.

Dans les buts, la question ne se pose pas. Furieux après la défaite en terres bretonnes, Geronimo Rulli reste le gardien titulaire. En défense, le doute persiste. À Rennes, De Zerbi avait aligné un quatuor Murillo-Balerdi-Kondogbia-Egan-Riley, avant de revoir ses plans à la mi-temps. Timothy Weah remplaçait Kondogbia pour être positionné latéral droit. Murillo retrouvait son côté et Egan-Riley était recentré, aux côtés de Balerdi. Soit une configuration plus classique et attendue. Suspendu pour ce match, Facundo Medina est toutefois annoncé présent, pour épauler Balerdi.

Rowe et Rabiot forcent De Zerbi à revoir ses plans

Seul hic, le défenseur argentin a quitté l’entraînement de ce mardi touché à la cheville. Pour le moment, sa présence n’est pas remise en cause, mais il faudra surveiller l’évolution de sa blessure. Dans l’entrejeu, De Zerbi pourrait repartir avec le duo Angel Gomes-Pierre-Emile Hojbjerg. Les deux hommes n’ont pas été étincelants face aux Rouge et Noir, mais ils semblent conserver une longueur d’avance sur certains remplaçants tels que Bilal Nadir ou Geoffrey Kondogbia. Un cran plus haut, RDZ choisira-t-il de repartir avec une ligne de trois au soutien d’Amine Gouiri ? Si c’est le cas, il y aura forcément des changements.

Mason Greenwood reste incontournable, mais Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, fraichement placés sur la liste des transferts, ne seront pas de la partie. Revenu à Marseille cet été, Pierre-Emerick Aubameyang est le candidat idéal pour remplacer Rowe sur le flanc gauche. C’est d’ailleurs le choix opéré par De Zerbi à l’heure de jeu contre Rennes. Un choix logique, d’autant qu’Igor Paixão est encore indisponible. En revanche, qui pour remplacer Rabiot, qui avait été aligné au cœur du jeu, dans une position de numéro 10 ? Là encore, RDZ pourrait être obligé de revoir son schéma tactique, car les profils pouvant dépanner (Amine Harit, Azzedine Ounahi) sont tous des indésirables sur le départ. Al-Diraiyah fonce sur Harit, tandis que le Panathinaïkos pense toujours à reprendre Ounahi. Affaire à suivre.