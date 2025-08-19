Menu Rechercher
OM : Facundo Medina est touché à la cheville !

Par Maxime Barbaud
Facundo Medina lors de son arrivée à l'OM @Maxppp

L’OM n’avait pas besoin de ça en plus de l’affaire Rabiot/Rowe. Alors que les deux bagarreurs de vendredi soir ont été placés sur la liste des transferts par la direction, Facundo Medina a lui quitté l’entraînement de manière prématurée ce mardi. L’Argentin est touché à la cheville.

D’après Le Phocéen, le défenseur a pris un coup et a préféré mettre fin à la séance du joueur. Il a passé des examens de contrôle sans que l’on connaisse son état physique mais sa participation à la rencontre de samedi prochain pour la réception du Paris FC est d’ores et déjà remise en cause. Il était suspendu lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (32)
