PSG : la réponse de Luis Enrique face à la polémique entre Zabarnyi et Safonov

C’est l’une des grandes interrogations de l’été du Paris Saint-Germain. Après avoir recruté Illia Zabarnyi pour 63 M€ (hors bonus), le club de la capitale va-t-il réussir à faire cohabiter le défenseur ukrainien et le gardien russe Matvey Safonov malgré la guerre entre les deux pays ?

Interrogé à ce sujet, Luis Enrique a donné sa réponse. « Le sport est la meilleure des manières pour avoir la capacité d’ajouter des personnes et de faire l’union, non de la séparation. Le sport et les personnes sont au-delà des choses politiques ou économiques », a-t-il déclaré en conférence de presse.

